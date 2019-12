Accident în Portul Constanța: Un docher a căzut de la o înălțime de 15 metri Un docher care lucreaza in Portul Constanța a cazut, miercuri seara, de la o inalțime de aproximativ 15 metri. Barbatul de 49 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportat la spital, potrivit Mediafax. Autoritațile au fost alertate, miercuri seara, dupa ce un barbat de 49 de ani a cazut de la 15 metri inalțime, de pe un utilaj aflat in Dana 45 din Portul Constanța. Conform reprezentanților Poliției, barbatul este docher-mecanizator. Citește și: PSD lovește in Guvern: A respins proiectul de lege La fața locului au ajuns o ambulanța Terapie intensiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

