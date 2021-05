Accident in Ploiesti, in intersectia strazilor Gageni-Radu de la Afumati. Trei masini implicate Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:30, la intersectia strazilor Gageni si Radu de la Afumati, fiind implicate 3 autoturisme. "Implicați conducatori auto (barbați) in varsta de 43 de ani, de 33 de ani și de 41 de ani. La spital au fost transportate doua victime, o femeie de 26 de ani și un minor de 1 an și 11 luni (pasageri in auto condus de barbatul de 33 de ani.) Negativ alcool. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs accidentul.", transmite IJP PRAHOVA. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tata și fiul acestuia, ambii din comuna Mihalț, au murit pe loc, la doar cateva minute dupa producerea unui accident, in care au fost implicați, pe DN 1. Pe DN 1, km 103+900 Nistoresti, pe sensul de mers Brasov catre Ploiesti, s-a produs un accident rutier in care au fost implicati un conducator…

- Cinci persoane au murit pe DN 1 Ploiești – Brașov, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, in zona localitatii Nistoresti, județul Prahova. In urma impactului devastator, toți cei cinci ocupanți ai uneia dintre cele doua mașini implicate in accident au murit. O pasagera din cealalta mașina a fost…

- La fața locului au fost mobilizate o mașina de stingere, 3 echipaje de descarcerare, precum și 4 ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensiva mobila."Pe DN1, km 103+900 Nistoresti, pe sensul de mers Brașov catre Ploiesti s-a produs un accident rutier. Implicați un conducator auto in varsta de…

- Vineri noapte, in jurul orei 00:30, s-a produs un accident rutier la intersectia strazilor Rudului si Plaiesilor, fiind avariate 4 autoturisme. Potrivit IJP Prahova, doi soferi in varsta de 20 de ani au intrat in coliziune in intersectia mentionata, iar in urma impactului, au mai fost avariate…

- Accident rutier produs pe DN1, Florești. Implicate 2 auto, una condusa de un barbat de 86 de ani iar cea de-a doua condusa de un barbat in varsta de 45 de ani. In urma evenimentului, 2 victime (conducatorul auto de 86 de ani și o pasagera din masina condusa de barbatul de 45 de ani) au fost…

- Trei persoane au fost ranite, vineri, dupa un carambol in care au fost implicate patru mașini, pe Centura de Est a Ploieștiului. Accidentul rutier in care au fost implicate patru mașini s-a produs pe Centura de Est a Ploieștiului, dinspre Corlatești spre Manastirea Ghighiu, conform Mediafax.…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza in judetul Prahova. O persoana a murit dupa ce 3 mașini s-au ciocnit. Alte doua au ajuns la spital, informeaza Mediafax. Conform ISU Prahova, accidentul rutier s-a produs pe DN1, in localitatea Cornu. La locul accidentului au fost…

- Un copil in varsta de șase a fost lovit de mașina, marți, in zona localitații Calugareni. Șoferul, un barbat in varsta de 48 ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. "Un conducator auto in varsta de 48 de ani a surprins și accidentat un minor in varsta de șase ani.…