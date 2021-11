Accident în parcarea unui MALL! Un biciclist este în stare gravă la spital Biciclistul, un barbat de circa 29 de ani, a primit ingrijiri medicale și a fost transportat la UPU Sibiu cu traumatism cranio cerebral deschis.Accidentul s-a produs cand șoferul unui autoturism a efectuat o manevra de mers inapoi pentru a ieși din parcare. Din pacate, pentru ca nu a fost atent, șoferul automobilului a acroșat un biciclist. Biciclistul, in varsta de 29 de ani, din Selimbar, a ramas inconștient dupa lovitura și a primit ingrijiri medicale la fața locului, ca mai apoi sa fie transportat la spital.Conducatorul auto de 49 de ani, este din Miercurea Sibiului, iar acum este cercetat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere au avut loc vineri seara, pe DN 17D, unul in localitatea Maieru, iar celalalt la doar cațiva kilometri distanța, in Sangeorz Bai. In urma celor doua evenimente rutiere, trei persoane au ajuns la spital. Astfel, in Maieru, a fost accidentat un barbat in varsta de 72 de ani, care…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Din primele informatii o tanara de aproximativ 16 ani a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada. Evenimentul rutier a avut loc pe trecere de pietoni. La fata locului au ajuns cadrele medicale…

- Un barbat de 35 de ani a fost transportat la spital in stare de inconstienta dupa ce a fost lovit joi de un autobuz pe o strada din municipiul Sibiu, potrivit agerpres.ro. ''ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un echipaj SMURD cu medic in municipiul Sibiu, str. Lyon, unde o persoana a fost…

- La data de 29 septembrie 2021, in jurul orei 12.11, la sediul Postului de Poliție Poiana Marului a fost solicitat un echipaj medical pentru acordarea de ingrijiri medicale unui barbat, in varsta de 79 ani din localitatea Poiana Marului, judetul Brașov. Barbatul in cauza se afla la sediul Postului de…

- Un caruțaș a fost ranit aseara in urma unui accident rutier produs in comuna gorjeana Berlești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 52 de ani, din comuna Berlești, in timp ce se deplasa cu un atelaj hipo pe DC 27/A, pe raza localitații de domiciliu, s-ar fi dezechilibrat…

- Un copil de doar 12 ani se zbate acum intre viața și moarte, dupa ce a fost injunghiat in timpul unei incaierari violente intre doua familii rivale. Baiatul a devenit victima colaterala in scandalul izbucnit intre mai mult de 20 de persoane, chiar in parcarea unui mall din orașul Șelimbar, din Sibiu.

- Din primele informații, romanul se afla pe bancheta din spate a unei mașini conduse de un conațional, in varsta de 22 de ani. Din cauza șoselei umede, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit violent cu un autobuz. Atat șoferul cat și un alt pasager, tot roman, in varsta de 49 de ani,…

- UPDATE: Polițiștii din Calafat au fost sesizați prin apel 112 ca pe raza localitații Moțaței, la intersecția DJ 561 A cu DN 56, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a reieșit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Strehaia, a intrat in…