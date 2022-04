Stiri pe aceeasi tema

- Cinci masini au fost implicate intr un accident rutier produs in parcarea unui centru comercial din sectorul 6 al Capitalei, sambata, 2 aprilie, a anuntat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.In urma impactului, doua persoane au fost ranite si au fost transportate la spital pentru ingrijiri…

- Doua persoane au fost transferate la spital in urma accidentului care a avut loc, sambata, in parcarea centrului comercial AFI din București. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a transmis ca cinci vehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Brigada Rutiera a anuntat ca, sambata…

- In urma impactului au rezultat doua victime, dintr-un vehicul aflat in miscare. Persoanele in cauza au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.„Doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind zero. Cel de al treilea conducator auto, ranit, urmeaza…

- Un accident teribil s-a petrecut, sambata dupa-amiaza, in parcarea interioara a AFI Cotroceni! Un SUV a intrat cu viteza intr-un autovehicul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Pe fond de stres, fostul președinte al Romaniei Traian Basescu ar fi suferit un accident vascular. Surse apropiate familiei susțin ca ieri, acesta și-a pierdut auzul, apoi a ajuns la spital, unde s-a constatat ca trebuie trimis intr-un spital de urgența, in Franța, cu un avion privat, noteaza gandul.ro.…

- Un grav accident rutier s-a produs, luni, la ieșire din Baciu. Un tanar nu a acordat prioritate unui microbuz și a intrat in coliziune cu acesta. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri de specialitate. Polițiștii au fost sesizați luni, in jurul orei 11.00,…

- O mașina de Poliție din județul Hunedoara a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit un camion care circula din sens opus. In mașina se aflau doi agenți, care se aflau in serviciul de patrulare. Impactul a avut loc pe Drumul Național 74. Polițiști raniți intr-un accident rutier Potrivit…

- Un accident rutier soldat cu o victima a fost inregistrat joi dupa-amiaza pe A1. Barbatul ranit a fost transportat la spital. Pompierii giurgiuveni au intervenit joi la un accident rutier, inregistrat la km 43 al Autostrazii 1, in zona localitații Vanatorii Mici, unde un autoturism a fost gasit rasturnat…