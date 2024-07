Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs cu puțin timp in urma in parcarea subterana a mall-ului Sun Plaza din Sectorul 4, București. Mai multe mașini au fost implicate, iar in urma impactului, doi minori au fost raniți și au necesitat ingrijiri medicale.

- Incidentul a avut loc vineri, 28 iunie, in jurul orei 12:00. O camera de bord a surprins momentul in care un copac se prabușește pe Strada Ziduri Moși, iar un membru al grupului „ Info Trafic Bucuresti si Ilfov ” a publicat clipul video pe grupul de Facebook.Din fericire, in momentul in care copacul…

- Barbatul de 52 de ani trecea prin fața mastodontului cand a fost prins sub roțile acestuia. Martorii au sunat ingroziți la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de polițiști și medici. Victima a fost resuscitata zeci de minute, insa in zadar. Șoferul vinovat le-ar fi spus oamenilor…

- La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 23.55, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Portului s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca…

- M'baye Niang (29 de ani), atacantul lui Empoli, a fost din nou implicat luni seara intr-un accident rutier in orașul in care locuiește. Senegalezul a intrat cu Mercedesul pe care il conducea intr-o furgoneta și in alte doua mașini parcate pe margine, iar apoi a ricoșat și intr-un zid. El și pasagerul…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui grav accident produs in aceasta dimineața, pe strada Doina din capitala. Potrivit oamenilor legii in accident au fot implicate 6 unitați de transport.

- Carambol cu sase masini, filmat de camere, pe un bulevard din Drobeta-Turnu Severin.In imagini se vede cum o soferita taie brusc benzile de mers, fara sa se asigure, si intra cu masina intr-o duba care circula regulamentar.

- Accident rutier pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Constanta Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 47 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi lovit doua vehicule parcate.Oficial de la IPJ Constanta La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 09.15, politisti din…