Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, de 16 ani, a murit calcat de o mașina intr-un accident de circulație care a avut loc, pe DN2A, la ieșire din Harșova spre punctul de taxare Giurgeni. Șoferul autoturismului a ramas incarcerat, fiind extras de catre pompierii ISU Dobrogea.

- Potrivit reprezentantilor ISU Olt, luni dimineata, o autospeciala din cadrul Garzii Visina, in care se aflau patru pompieri, s-a rasturnat pe DN54. Autospeciala se deplasa catre localitatea Grojdibodu unde urma sa efectueze o misiune de recunoastere la un supermarket din localitate. Cei…

- Un accident teribil a avut loc in Sibiu! Un copil de numai doi ani a fost spulberat pe trecerea de pietoni cu tot cu caruciorul in care se afla, dupa ce mama acestuia a traversat fara sa se asigure.

- Un bErbat din Alba Iulia "i-a gEsit sfar"itul intr-un mod tragic. }n timp ce traversa regulamentar pe trecrea de pietoni, un "ofer de numai 24 de ani l-a spulberat, pur "i simplu, aruncandu-l 50 de metri in aer!

- Accident grav la Sibiu, produs de un sofer de 22 de ani, baut la volan. Patru persoane au fost ranite, intre care și un adolescent de 16 ani, dupa ce doua masini s-au ciocnit in municipiului Sibiu, in apropierea Aeroportului. Soferul unui autoturim cu volan pe dreapta a patruns pe contrasens si a izbit…

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis.

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Un accident de circulație grav a avut loc, marți, in județul Olt. Trei persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost grav ranite, dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp, de pa marginea drumului.