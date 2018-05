Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza, in comuna Rotunda. In accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitara in care se aflau cinci persoane. La locul indicat s-au deplasat in ...

- Un barbat de 55 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea si s-a rasturnat pe marginea drumului, incercand sa evite lovirea unui fazan.

- Doua masini au intrat in coliziune pe raza comunei Baldovinesti din judetul Olt. Doua femei, de 25 ani, soferita, respectiv pasagera intr-una dintre masini au fost ranite. Victimele au fost inițial transportate la spitalul din Bals, iar ulterior au fost ...

- Tanarul de 21 de ani, din localitatea vasluiana Stefan cel Mare, care pe 14 martie a provocat un grav accident rutier, dupa ce a intrat frontal intr-o masina care se deplasa regulamentar a fost retinut de politisti si urmeaza a fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.

- Un accident teribil a avut loc in Baia Mare, chiar in Duminica Floriilor. O persoana a murit pe loc, o alta s-a stins in drum spre spital, iar alte noua au fost ranite, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, potrivit observator.tv. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane,…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 72, in zona Registrului Auto Roman, cinci persoane, intre care doi copii, fiind implicate in eveniment, la fata locului fiind asteptat elicopterul SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- In jur de 16 persoane au murit intr-un accident feroviar care a avut loc in nordul Egiptului, a declarat ministrul Sanatații din ceasta țara și citat de Al Jazeera. Alți 40 de oameni au...

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar, scrie adevarul.ro.