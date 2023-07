Un accident rutier a avut loc in comuna Oituz, in weekendul care tocmai a trecut. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un copac, iar cei doi pasageri pe care ii transporta au fost raniți in urma impactului. Pe 29 iulie, in jurul orei 04.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, […] Articolul Accident in Oituz, provocat de un tanar baut și fara permis! Barbatul a fost arestat preventiv a fost publicat in Ziarul de Bacau .