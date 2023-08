ACCIDENT în Nima, impact între două mașini – FOTO Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12:30, pe DN1C in localitatea Nima. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. ACTUALIZARE: “Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 68 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in județul Bistrița-Nasaud, pe direcția Gherla spre Dej, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism, condus din sensul opus, de un cetațean italian, in varsta de 41 de ani.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

