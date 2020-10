ACCIDENT în Negrilești. O femeie a fost transportată la spital Polițiștii de la Rutiera Beclean au intervenit in aceasta seara la un accident rutier produs pe drumul județean 170, in localitatea Negrilești. Din primele informații, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din localitate, care circula pe direcția de mers spre Beclean ar fi intrat intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus pe aceeași direcție de un tanar de 26 de ani, din Breaza. In urma accidentului, o pasagera din autoturismul condus de tanarul din Breaza a fost ranita și transportata la spital. Cei doi conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

