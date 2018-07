Accident în Neamţ. ŞAPTE VICTIME, printre care şi DOI MINORI - FOTO şi VIDEO Conform ISU Neamț, la locul accidentului s-au deplasat: 1 autospeciala cu modul de descarcerare, 1 echipaj TIM și 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean. Conform IPJ Neamț, conducatorul unui autoturism, un tanar de 19 ani, insoțit de 2 tinere de 16, respectiv 19 ani, nu ar fi adaptat viteza de deplasare. A intrat in coliziune cu un alt autoturism staționat in care se aflau șoferul de 30 de ani și alți 2 barbați de 49 respectiv 19 ani, și un minor de 13 ani. Toate persoanele sunt din localitatea Raucești. Victimele au primit ingrijiri medicale, fiind transportate la spital.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

