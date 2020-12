Accident în Mureșenii Bârgăului! Fetiță de 8 ani, lovită de autobuz O fetița de doar 8 ani din Mureșenii Bargaului a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost accidentata de un autobuz, pe DN 17, in localitate. Copila se angajase in traversarea drumului, prin loc neregulamentar. Echipaje SMURD au intervenit, luni, in localitatea Mureșenii Bargaului , unde un pieton minor a fost accidentat de un autocar. „Echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului a preluat o fetița in varsta de aproximativ 8 ani. Aceasta era conștienta și cooperanta, prezenta excoriatii minore. A fost transportata la UPU PEDIATRIE Bistrița”, a transmis Marius Rus,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

