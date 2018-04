Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Mures au spus ca masina s-a rasturnat pe plafon, din primele date fiind vorba de o manevra gresita facuta din cauza nepastrarii distantei in mers sau a unei depasiri neregulamentare. "Sunt doi copii raniti, o fetita de un an si patru luni si o fetita de 14 ani, dar…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, dupa ce mașina lor s-a rasturnat pe plafon, pe E-60, in județul Mureș, aproape de sensul giratoriu de la intrare in parcul industrial de la Vidrasau. Polițiștii mureșeni cerceteaza la ora transmiterii acestei știri circumstanțele in care…

- Patru persoane au fost ranite, sambata seara, pe un drum din orasul Resita, judetul Caras-Severin, dupa ce masina pe care o conducea un sofer beat s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase persoane, dintre care cinci copii, au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat joi in coliziune pe DN7, la Golesti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...

- Doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi nu a acordat prioritate la intrarea in drumul national. In cele doua autovehicule se aflau sapte persoane, dintre care sase au fost ranite, avand diverse leziuni. Trei dintre victime sunt copii. Toti ranitii au fost preluati de…

- Trei persoane au fost ranite, joi seara, pe E-60, in judetul Mures, intr-un accident in care au fost implicate un TIR, un autotrailer, care transporta doua autoturisme si o masina, traficul fiind blocat dupa ceautoturismele s-au rasturnat pe parte acarosabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.