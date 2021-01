ACCIDENT în Mociu. Un autoturism s-a răsturnat pe plafon – FOTO Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 12:30, in localitatea Zorenii de Vale, comuna Mociu. O autospeciala din cadrul ISU Cluj și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a rasturnarii, in afara parții carosabile, a unui autoturism, pe raza localitații Zorenii de Vale, com. Mociu. Pompierii au gasit autoturismul rasturnat pe plafon și ocupanții ieșiți din acesta. O femeie in varsta de aproximativ 60 de ani a fost consultata și transportata la spital de catre echipajul SMURD, aceasta prezenta afecțiuni ușoare. Pompierii au asigurat masuri de prevenire a incendiilor prin decontarea… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs miercuri, 23 decembrie, in jurul orei 15, in afara localitații Mihai Viteazu din județul Cluj. Conducatorul unui ansamblu de vehicule in varsta de 58 de ani, din comuna Mociu, care se deplasa din direcția Turda spre Alba Iulia, a pierdut controlul asupra direcției de mers…

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineața in urma unui accident rutier petrecut pe DN 65 – E 574, la ieșire din comuna Ganeasa, Olt. Polițiștii Serviciului Rutier Olt s-au deplasat de indata la fața locului, fiind identificate 3 autoturisme avariate. Pompierii Detașamentului Slatina, au intervenit…

- Un tragic accident rutier a avut loc ieri, 21 noiembrie 2020, in urma caruia, viața unei polițiste din Cergau a fost luat mult prea devreme, lasand in urma mult regret și tristețe atat familiei cat și colegilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. „Inspectoratul de Poliție Județean Alba…

- Pompierii au desfasurat, in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de misiuni de salvare, in special in urma solicitarilor primite din partea cetatenilor, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. "La nivel national, 1.166 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor SMURD, cele…

- Doi minori au fost transportați la spital, sambata seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Izimșa din comuna Obarșia de Camp. Potrivit primelor informații oferite de ISU Mahedinți, sambata seara, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 22:10, in localitatea Jucu Herghelie. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara. ”Pompierii au gasit doua autoturisme și o autoutilitara avariate, iar ocupanții erau ieșiți din acestea. Cinci persoane…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, a avut loc vineri seara, pe raza localitații Jucu Herghelie.”Doua autospeciale și doua echipaje SAJ au fost alertate in jurul orei 22.10 ca urmare a unui accident produs pe raza localitații Jucu Herghelie”, informeaza ISU Cluj.Pompierii au gasit…

- Un barbat din Padureni, comuna Chinteni și-a prins piciorul într-un utilaj agricol. La locul faptei s-a deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, dar între timp persoanele care erau acolo au ajutat barbatul sa își scoata piciorul. Pompierii…