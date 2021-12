Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, la Magazin Pescari, situat pe strada Lianelor 1 din Turda (in spate la ansamblul statuar ”Horea, Cloșca și Crișan” din Micro III), beneficiați de MINIM 10% REDUCERE, LA ORICE... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un șofer din Turda, in varsta de 42 de ani, a intrat intr-un gard situat pe partea stanga in direcția sa de deplasare, in localitatea Iclod. Șoferul a coborat de la volan și manifesta un comportament... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident de circulație a avut astazi, in jurul orei 11; 55, pe DN1C E576, in localitatea Iclod. Din primele informații, conducatorul unei autovehicul – un barbat, de 42 de ani, din Turda -, care se deplasa dinspre Gherla inspre Cluj-Napoca, ar fi intrat in coliziune cu un gard aflat pe partea stanga…

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara, pe Calea Victoriei din Turda, in apropiere de sediul unitații de pompieri. Accidentul s-a produs in jurului orei 20.00. Conform unor informații de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident grav s-a produs marți seara in Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Izvor. Trei persoane au fost ranite.”Accident in municipiul Turda, strada Calea Victoriei intersecție cu strada Izvor.Poliția a fost sesizata in jurul orei 19.25 cu privire la un eveniment rutier produs intre…

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara la Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Izvor. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce doua autoturisme s-au izbit unul de altul.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara la Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Izvor. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce doua autoturisme s-au izbit unul de altul.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma cu puține minute s-a produs un accident in zona cartierului Poiana din Turda, pe strada Campiei. Din primele informații, in incident au fost implicați un motociclist și șoferul unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!