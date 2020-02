Accident in Mangalia. O singura masina implicata. O victima Cu cateva minute in urma la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat un accident in Mangalia.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc pe strada Morii din municipiu.Acesta a mai spus ca in accident a fost implicata o singura masina rezultand o victima, constienta, neincarcerata.La locul indicat de cel care a alertat salvatorii a fost trimis un echipaj de prim ajutor medical.Totodata acolo se afla si echipaje ale politiei rutiere din municipiu care vor de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

