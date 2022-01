ACCIDENT în Mănăstirea, două autoturisme avariate Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 11:30, in localitatea Manastirea, comuna Mica. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala, un echipaj medical, dar și polițiștii. Salvatorii ”au gasit doua autoturisme avariate, iar ocupanții erau ieșiți din acestea. Nu au fost persoane care sa solicite consult medical, pompierii au asigurat masuri de prevenire a incendiilor ca urmare a scurgerilor de combustibil”, a precizat ISU Cluj. Articolul ACCIDENT in Manastirea, doua autoturisme avariate… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

