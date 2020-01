Accident in Mamaia la Summerland. Doua auto implicate. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta dimineata, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona blocului C2. Sunt implicate doua autoturisme iar in urma accidentuluia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN3, la iesire din localitatea Valu lui Traian.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata, constienta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Campusului Universitar.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata.In…

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta seara, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in Constanta, la intersectia strada Mihai Viteazu cu strada Constantin Bratescu.In…

- In aceasta dupa amiaza, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs pe DN 39, aproape de intersectia cu statiunea Costinesti.Conform…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, putin dupa miezul acestei nopti. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in sensul giratoriu din intersectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Alexandru Lapusneanu. Cel care a solicitat ajutorul…

- Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier Mamaia Nord.Acesta a anuntat ca in accident sunt implicate trei autoturisme din care a rezultat…

- In aceasta seara, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in municipiul Constanta, pe soseaua Mangaliei, in zona Abator.Conform…