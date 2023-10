Accident în Mamaia, cu o maşină de poliţie aflată în urmărirea unui şofer Un accident rutier, in care a fost implicata si o masina de politie, s-a produs in stațiunea Mamaia. Politistii se aflau in urmarirea unui sofer care conducea un autoturism cu o viteza uriasa, peste dublul limitei legale. „La data de 29 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța- Biroul Rutier au identificat in trafic un autoturism care circula cu viteza de 120 km/h, pe un tronson de drum unde limita de viteza este de 50 km/h. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune, efectuand viraj la stanga peste marcajul longitudinal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

