Stiri pe aceeasi tema

- Accident in centrul Capitalei. Un sofer de 19 ani a ajuns cu automobilul intr-un stalp din fata Presedintiei. Imagini de la fata locului au fost expediate redactiei publika.md de catre un martor ocular.La fata locului a intervenit un echipaj al politiei.

- Accident in lant in sectorul Botanica din Capitala. Un troleibuz, un microbuz de ruta si un camion s-au ciocnit pe strada Muncesti. Incidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza.Imagini de la fata locului au fost expediate redactiei Publika.md de catre un martor ocular.

- Accident la intrarea in orasul Durlesti. Doua masini au fost grav avariate.Imagini de la fata locului au fost expediate redactiei publika.md de catre un martor ocular. Deocamdata nu se cunoaste daca in urma impactului a avut cineva de suferit.

- Accident grav in sectorul Buiucani din Capitala. O masina a fost rasturnata, dupa ce s-a ciocnit cu un alt automobil. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata pe strada Ion Pelivan. Imagini de la fata locului au fost expediate redactiei publika.md de catre un martor ocular.

- Accident grav pe strada Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. O masina a fost facuta zob in urma unui imapact violent. Se pare ca soferul ar fi ajuns cu masina intr-un copac. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza.Revenim cu detalii.

- Trei masini au fost avariate in urma unui accident produs in Centrul Capitalei. Impactul a avut loc la intersectia strazilor Alexei Sciusev si Serghei Lazo. Imagini de la fata locului au fost expediate redactiei Publika.md de catre un martor ocular.

- Pompierii constanteni au fost solicitati vineri seara sa intervina la un accident rutier produs la intersectia strazilor Soveja cu Hasdeu, din municipiul Constanta.Din primele informatii, ar fi vorba de un accident intre doua autoturisme, unul din ele fiind rasturnat.Conform apelului 112, o persoana…