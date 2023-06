Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs pe raza localitații Leghia din județul Cluj. O persoana a murit carbonizata dupa ce o mașina a luat foc. „Pompierii de la Detașamentul Huedin au fost solicitați sa stinga un incendiu care s-a manifestat la un autoturism hibrid situat pe raza localitații Leghia. La misiune…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița."Apelul de urgența a venit in jurul orei 16:20, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, echipajul SMURD de la Punctul de Lucru Gherla, precum…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Dambu Mare, comuna Mica. In accident au fost implicate doua autoturisme și din fericire nu au existat persoane incarcerate. „Patru adulți și doi minori sunt evaluați de catre echipajele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Luncani, in urma caruia o femeie, cetațean strain, a fost ranita. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:35, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare.…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- Un șofer de 20 de ani s-a rasturnat cu mașina, duminica dimineața, in comuna Mihai Viteazu.Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in comuna Mihai Viteazu.Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:20, iar la misiune au luat parte o autospeciala…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut intre localitațile Țaga și Santioana. “La fața locului se afla echipajele Punctului de Lucru Mociu, iar in accident a fost implicat un singur autoturism, ieșit in afara parții carosabile. Doua femei…