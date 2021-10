Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata.La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 03.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Bogdan Voda din municipiu, intersecția cu sens giratoriu din dreptul Detașamentului de Pompieri. La fața locului, polițiștii au identificat…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Luna, judetul Cluj. Din pacate, o persoana a decedat. Conform reprezentantilor IPJ Cluj la intrarea in localitatea Luna, pe DN15 E60 s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. (Video) Accident mortal in…

- „Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 6.20, iar la fața locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ. Salvatorii au gasit doua autoturisme și…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:20, la ieșire din localitatea Bunești spre Gherla. Din primele informații, o autoutilitara și un TIR sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…