- Un barbat din orasul Edinet a ajuns la spital cu rani dupa ce a fost agresat, in plina strada, de un grup de romi. Conflictul a avut loc joi seara, iar totul ar fi pornit dupa ce victima, care se deplasa cu automobilul, i-a atentionat pe faptași sa nu mearga pe carosabil.

- Un barbat de 37 de ani a fost ranit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe o strada din Luduș, județul Mureș. Potrivit ISU Mureș, accidentul a avut loc in noaptea de...

- Politistii Biroului Rutier au fost solicitati in aceasta dimineata la un eveniment rutier ce a avut loc in municipiul Zalau. Un barbat a fost ranit usor. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca la data mentionata, in jurul orei 7.00, un barbat de 56 ani, din municipiul…

- Trei persoane, intre care și un copil de 5 ani, au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc astazi, pe DJ 609B, la ieșirea din localitatea Coșteiu, aflata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Conform reprezentaților IPJ Timiș, un barbat in…

- Vineri, 7 mai, in jurul orei 20.30, un barbat de 30 ani, din mun. Suceava, a condus autoturismul pe strada 1 Mai din mun. Suceava, avand direcția de deplasare dinspre bld. Sofia Vicoveanca spre bld. Ana Ipatescu, iar in proximitatea intersecției cu strada Scurta din mun. Suceava, a intrat in coliziune…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, care a condus un autoturism pe strada Lalelelor dinspre Matasarilor din Timișoara, la intersecția cu strada Dorobanților a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, condus de un tanar de 24 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de tanarul…

- Ieri, 18 aprilie 2021, in jurul orei 16.00, pe raza localitații Lopadea Veche, un barbat de 68 de ani, din localitatea Lopadea Veche, in timp ce conducea o motocicleta, in direcția Lopadea Noua – Miraslau, a franat busc, imprejurare in care o femeie de 59 de ani, pasagera pe motocicleta, a cazut de…