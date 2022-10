Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, joi, intr-un accident in care au fost implicate un microbuz si doua autoturisme si care a avut loc la iesirea din municipiul Deva. Una dintre victime a ramas incarcerata, fiind extrasa de echipajele de pompieri. La accidentul produs la iesirea din Deva au fost trimise…

- Detașamentul Targoviște de pompieri intervine cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, un echipaj de Descarcerare și o ambulanța SMURD pe DN 72, pe raza localitații Nisipuri, in Post-ul Un microbuz a fost implicat intr-un accident pe DN 72. Patru persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe centura Aradului, in zona Metro. In urma ciocnirii dintre un autocamion și un autoturism, o persoana a ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala cu modul pentru descarcerare, cu patru subofițeri și doi soldați, din cadrul…

- Patru persoane, intre care se numara si o fetita de 6 ani, au ajuns la spitalul din municipiul Brad in urma unui accident care a avut loc, in cursul noptii de marti spre miercuri pe DN79, la iesirea din oras spre Oradea, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, in orașul Arad. Un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, județul Hunedoara, conducea,…

- Un polițist și un elev al școlii de poliție din Campina au fost raniți dupa ce autospeciala in care se aflau a fost implicata luni dupa-amiaza intr-un accident de circulație pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, luni dupa-amiaza, un echipaj de poliție format din doi agenți și un…

- Secția Șimleu Silvaniei a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier petrecut in localitatea Recea, langa barajul Varșolț. Echipajele au ajuns la locul intervenției și au constatat ca in evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, aflat in afara parții carosabile, cu o persoana…