- Doua mașini s-au ciocnit astazi la intersecția bulevardului Revoluției din 1989 cu strada Hector, in zona centrala a Timișoarei. „Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe strada Proclamației de la Timișoara inspre bulevardul Revoluției, iar la intersecție cu strada Hector a trecut…

- Un tanar de 23 de ani a murit, la o saptamana de la accidentul grav pe care l-a produs, in Botoșani. In urma faptei sale, un copil de 14 ani a avut nevoie de spitalizare, din cauza ranilor suferite.

- Un politist din Buzau a fost ranit, sambata seara, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita de o masina al carui sofer nu s-a asigurat la plecarea de pe loc. Politistul era in misiune, iar masina Politiei avea semnalele acustice si luminoase in functiune.Citește și: Ludovic Orban…

- Accident in aceasta dimineața pe DN2E85, im Spataru. Din primele date de la fața locului, un barbat de 34 de ani din Scortoasa, in momentul in care s-ar fi pus in miscare pe DN2/E85, nu s-ar fi asigurat corespunzator, imprejurare in care a intrat in coliziune cu un autotren ce circula din direcția Buzau…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal pe drumul care leaga localitatea timișeana Tapia de Lugoj. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și 11 pompieri din partea ISU Timiș, fiind alertat și elicopterul SMURD. In accident…

- Doua mașini s-au ciocnit violent in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Martirilor din Timișoara, dupa ce un șofer a efectuat un viraj fara a se asigura corespunzator. Conform IPJ Timiș, accidentul s-a produs cand un barbat de 28 de ani a condus un autoturism pe Calea Martirilor, dinspre bulevardul Liviu…

- La data de 27 iulie a.c., ora 05.58, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza comunei Suraia s-a produs un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au identificat un barbat, de 21 de ani, care, in timp ce conducea un autoturism, din cauza consumului…

- Un accident de circulație in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in Complexul Studențesc. Conform informațiilor oferite de IPJ Timiș, accidentul s-a produs dupa ce un tanar de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul…