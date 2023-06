Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, intre doua autocamioane, pe DN 69, intre localitațile Vinga și Șagu din județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de intervenție cu apa și spuma,…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul 470,…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Un șofer a murit dupa ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea de un autocamion, pe centura Aradului, in zona BAT. Victima a ramas incercarata, iar la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…

- Grav acccident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe e DJ 692, șoseaua care leaga Timișoara de Sanandrei. In urma ciocnirii dintre un camion și un automobil, o femeie a murit și alte patru persoane, intre care doi copii, au fost raniți. La locul evenimentului s-a deplasat de…