Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…

- Tragedie pe Dn69 Arad- Timișoara! O șoferița de 20 de ani a murit in urma unui accident rutier, luni (7 mai), la ieșirea din comuna Vinga, dupa ce a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura. Mașina ei a fost lovita de un alt autoturism. La fața locului au intervenit un echipaj de […] The post…

- O șoferița de 34 de ani, din Argeș, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un gard pe DN7, in localitatea Tartașești, din Dambovița, anunța reprezentanții Poliției. Pe bancheta din spate a mașinii se afla un copil minor care a suferit rani…

- Tragedia din Joia Mare, in care șapte oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara, nu este una singulara. Locul pare a fi unul blestemat, caci aproape in fiecare an, oamenii iși gasesc aici sfarșitul.

- Sorana, ex-Asia, a fost implicata intr-un accident de circulație, pe Calea Moșilor, din Capitala. Mașina artistei a fost grav avariata, in urma unei tamponari. Sorana a explicat cum s-a petrecut incidentul. „Slava Domnului sunt bine sanatoasa și nevatamata. Eram pe Calea Moșilor, in fața blocului unde…

- Moarte ingrozitoare pentru doi soti pe DN 10 Buzau-Brașov. Oamenii au murit nevinovati, intr-un accident rutier care a avut loc luni (26 martie). Masina lor a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Autoturismul care i-a lovit are volanul pe dreapta si era condusa…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…