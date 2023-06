Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, echipaje de ambulanța și polițiștii au intervenit duminica dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe raza localitații Apahida. Conform ISU Cluj, din primele informații, in accident sunt implicate patru autoturisme, in care nu se afla victime incarcerate.…

- Circulația autovehiculelor pe sensul dinspre Cluj-Napoca spre Gherla a fost paralizata luni dupa-amiaza in zona localitații Iclod. Șoferi din trafic spun ca ar fi vorba despre un camion defect, oprit intr-o zona cu un singur sens. In zona s-a format o coada uriașa de mașini, care ajunge pana la Bonțida.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in luni dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Teodor Mihaly din municipiul Cluj Napoca. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui accident produs in localitatea clujeana Mihaiești. Un autoturism a ieșit in decor, ca urmare a faptului ca șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. Acesta este al doilea accident al zilei in Jucu, dupa ce in aceasta dimineața un prim eveniment rutier s-a soldat cu o victima și o mașina arsa. Apelul de urgența a venit…

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs la Jucu.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in vineri, 7 aprilie, la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu.Apelul de urgența a venit in jurul orei 13:33, iar la misiune au participat doua autospeciale…

- Un autoturism a luat foc la Jucu, pe drumul Cluj - Gherla, in urma unui accident de circulație produs vineri dimineața, la ora 7.00.Din verificarile preliminare s-a stabilit ca o conducatoare auto, in varsta de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism din direcția municipiului…

- ​​Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Borhanciului din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate doua autoturisme. „Din fericire, nu au existat persoane incarcerate. Trei barbați cu varste cuprinse intre 37 și 51 de ani primesc ingrijiri medicale…