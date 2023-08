Accident în lanț pe Autostrada Soarelui: 8 mașini și 22 persoane implicate, în apropiere de Constanța Opt mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe Autostrada A2, la ieșirea spre Constanța. In autoturisme se aflau 18 adulți și patru copii, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a precizat ca in tamponare au fost implicate opt autoturisme, in care se aflau 18 adulți și patru copii. Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. De asemenea, traficul pe autostrada in zona respectiva nu a fost blocat, deoarece autoturismele au fost trase pe banda de urgenta. La locul accidentului s-au deplasat trei ambulanțe SAJ. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

