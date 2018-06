Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti patru au fost raniti, intre care unul fiind cu traumatisme severe, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Traficul rutier este blocat, transmite News.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe autostrada A1, intre Deva și Sebeș. Trei persoane au murit, iar alte patru sunt ranite in urma ciocnirii dintre trei autoturisme. „In jurul orei 06.45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus – Simeria, a intrat…

- Trei persoane au decedat si alte patru au fost ranite grav in urma unei coliziuni in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara. Circulatia rutiera pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Deva ndash; Sebes este oprita total in zona localitatii Simeria judetul Hunedoara .Stire in curs…

- Un moldovean de 32 de ani si-a pierdut viata sambata, 26 mai, intr-un accident de circulatie produs dimineata pe Autostrada A1, intre orasele Sebes si Deva din Romania. Barbatul ar fi pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu o dubita pe carosabil, scrie Agerpres in pagina electronica, citata…

- Din primele informații reiese ca a fost un atentat sinucigaș. Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot. Gruparea terorista ISIS a revendicat sangerosul atentat.

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1, in județul Timiș. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis. In accident a fost implicat…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise si aproximativ 50 au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina de mare tonaj a spulberat o terasa dintr-o zona pietonala. DPA (Agenția…

- Accident rutier grav in Thailanda. 18 oameni au murit, iar 32 au fost raniti dupa ce un autobuz cu etaj in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion. Mai multe victime au fost internate in stare critica. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat.