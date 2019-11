Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav petrecut in aceasta seara, la ieșirea din Caransebeș, catre Timișoara. Din primele informații, nu mai puțin de 10 persoane sunt ranite, in urma coliziunii dintre trei autoturisme. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. Incidentul s-a produs cu puțin timp inaintea orei 19.00, in sensul…

- Politistii timiseni cauta autorul unui apel telefonic la numarul 112 care a anuntat, luni seara, ca pe autostrada Arad - Timisoara se afla un camion frigorific in care sunt sapte-opt cadavre umane, potrivit Agerpres. Politistii, impreuna cu echipaje ale Serviciului de Ambulanta, au cautat mai bine…

- Accident extrem de grav pe Autostrada A1, in urma cu puține momente, intre Timișoara și Arad. Din primele informații de la fața locului, un autoturism s-a rasturnat la coborarea de pe A1, spre Lipova, iar trei dintre persoanele aflate in mașina sunt inconștiente. Una dintre acestea a ramas incarcerata…

- Traficul și așa aglomerat la ora la care timișorenii ies de la serviciu a fost ingreunat și mai mult in urma unui accident in lanța produs pe bulevardul Take Ionescu, aproape de intersecția cu strada Aurel Popovici. Conform martorilor, șoferul unui Renault, care conducea dinspre IPJ Timiș spre Punctele…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 79 Arad – Oradea. Evenimentul rutier s-a petrecut intre localitațile Șimand... The post Accident pe un drum național din vestul țarii! Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri. UPDATE: A fost solicitat elicopterul SMURD appeared first…

- Un autocamion a luat foc pe autostrada A1, in zona ieșirii spre Zadareni. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de la ISU Arad, care au localizat incendiul și i-au oprit extinderea. Capul tractor al camionului care transporta traverse de lemn a fost decuplat, pompierii lucrand acum la stingerea…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 7 in apropiere de localitatea Pauliș. Patru persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Trei dintre ele au ramas incarcerate. Mai multe ambulanțe, un echipaj de descarcerare și poliția s-au deplasat imediat…