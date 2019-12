Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite usor, sambata, in urma unui accident produs pe autostrada A1, intre localitatile timisene Topolovatu Mare – Lugoj, in care au fost implicate trei autoturisme si un camion, informeaza ISU Timis. Printre cele cinci victime s-au aflat si doi copii. Potrivit Politiei Timis,…

- Sapte persoane, printre care doi copii, unul de doi ani si altul de sase luni, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier care a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul de mers Topolovatu Mare – Lugoj. Cinci oameni au ajuns la spital, transmite news.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Un accident soldat cu doua victime s-a produs, astazi, la primele ore ale dimineții, in apropiere de Lugoj. Un autoturism a ajuns pe contrasens, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului, intr-o curba la dreapta, dinspre Tapia, inspre Lugoj. A intrat in coliziune cu un autoturism ce venea din sens…

- Doi oameni au ajuns la spital batuți de 4 hoți, cu varste cuprinse intre 15 și 19 ani, care au intrat in locuința unor batrani, prin acoperiș, sa fure. Incidentul s-a produs in comun Branceni din județul Teleorman, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Teleorman, polițiștii din Alexandria au…

- O coliziune intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, produsa , marti, 5 noiembrie, in Secuieni, s-a soldat cu trei victime. Acestea au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare. “In localitatea Secuieni a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta dimineața pe DN6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj, in jurul orei 8.30. „Au intervenit de urgența un echipaj de descarcerare și unul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, echipaje ale Poliției și un echipaj SAJ. Accidentul s-a soldat cu doua…

- Un accident in lant a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Lugoj – Margina, in judetul Timis, in dreptul localitatii Bethausen, fiind implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta sa doua autoturisme. Cinci oameni au ajuns la spital, dintre care doi au fost incarcerati. Potrivit…

- Doua mașini s-au ciocnit violent pe bulevardul Dacia, in direcția localitații Bacioii Noi. Potrivit politiei, aciidentul a vut loc in jurul orei 19:00. Opt persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportate la spital.