Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil în Capitala! Mai multe automobile s-au ciocnit violent la intersecția strazilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din centrul capitalei. Potrivit primelor informații în accident au fost implicate circa 5 autovehicole, printre care și un autobus. Una dintre mașini chiar…

- Gigi Becali face primele declarații dupa ce in aceasta dimineața a fost implicat intr-un accident in Capitala. Patronul FCSB se afla pe scaunul din dreapta a mașinii sale, moment in care o mașina i-a lovit din plin.

- Grav accident la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Alexandr Pușkin din sectorul Centru al Capitalei. Potrivit informațiilor, doua mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele fiind proiectata intr-un oficiu in urma impactului.

- Un barbat a decedat, iar alte trei persoane s-au ales cu multiple traumatisme, in urma unui grav accident produs in sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, la intersecția strazilor N. Costin și O. Ghibu.

- Grav accident in Capitala. Doua automobile s-au lovit violent, iar in rezultat, una dintre ele a doborat un indicator rutier. Totul s-a intamplat luni dupa-amiaza, la intersecția strazilor Onisifor Ghibu cu Alba-Iulia din sectorul Buiucani.

- Zi cu ghinion pentru trei șoferi care circulau pe una dintre strazile Chișinaului. Unitațile de transport pe care le conduceau aceștia, s-au ciocnit violent luni, la ora 12:45, pe strada Petricani din Capitala.Din fericire, in urma impactului nicio persoana nu a avut de suferit.

- Accident in lant in sectorul Buiucani al Capitalei. Trei automobile s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza, la intersectia strazilor Ion Pelivan, Vasile Lupu cu Ion Creanga.La fata locului au fost chemati medicii de pe ambulanta, care au consultat o pasagera insarcinata.

- Un accident grav a avut loc vineri noapte, in Capitala. Un șofer a intrat pe drumul cu prioritate, fara sa se asigure. Patru persoane au fost ranite, iar doua dintre ele se afla in stare grava la...