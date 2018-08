Accident în lanţ la Galaţi. Trei oameni au fost răniţi Potrivit acesteia, coliziunea s-a produs din cauza unui sofer, de 63 ani, care nu s-a asigurat cand a facut un viraj la stanga. "Din primele cercetari a reiesit ca soferul unui autoturism, un barbat de 63 ani, care circula la volanul unei masini pe Drumul de Centura, a vrut sa vireze la stanga fara sa se asigure. A intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat, de 26 ani. In urma impactului cel de-al doilea autoturism a fost proiectat in alta masina care era oprita, soferul asteptand pentru a vira la stanga", a precizat Gabriela… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

