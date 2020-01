Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la interescția unor strazi din Timișoara. Incidentul s-a petrecut din pricina neacordarii de prioritate. Un tanar in varsta de 21 de ani conducea pe strada Infrațirii, dinspre Gara…

- Accident violent astazi, in prima parte a zilei, pe una dintre arterele intens circulate din Timișoara. Doua autoturisme au fost facute praf, in urma coliziunii care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu. Partea din fața a unuia dintre autovehicule a fost distrusa in totalitate, iar cealalta mașina,…

- Miercuri, putin dupa ora 11.00, a avut loc un accident rutier pe strada Iuliu Maniu, Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului o mașina a ajuns pe treptele unui magazin din zona. The post Mașina proiectata pe treptele unui magazin, in urma unui accident. Doua persoane la spital…

- Accident rutier in zona limitrofa a Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit in centrul localitații Dudeștii Noi, iar o persoana a fost transportata la spital, pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul a fost produs din pricina unui șofer neatent. Barbatul circula pe Calea Timișoarei,…

- Subprefectul judetului Timis, Daniel Cristian Frantescu, a informat, joi, ca 40 de persoane mai sunt internate in spital, in urma dezinsectiei cu produse chimice toxice facuta la Timisoara. "In acest moment mai avem internate in spital 40 de persoane, 29 de copii si 11 adulti. In ceea…

- Apar noi informații șocante despre cazul de la Timișoara, unde trei persoane au murit și alte zeci au acuzat stari de rau, la scurt timp dupa ce o firma de deratizare a realizat o dezinsecție in bloc.

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

