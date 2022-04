Accident în lanț în zona Băneasa. Trei persoane au fost rănite. Trafic, îngreunat Trei persoane au ajuns la spital, luni dimineața, in urma unui accident in lanț produs in zona Baneasa. Accidentul, in care au fost implicate șapte mașini, a avut loc pe DN1, in dreptul aeroportului Baneasa, pe sensul de ieșire din București. Din cele 16 persoane implicate in accident, trei au avut nevoie de ingrijiri medicale […] The post Accident in lanț in zona Baneasa. Trei persoane au fost ranite. Trafic, ingreunat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

