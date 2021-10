Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc loc astazi in Capitala. Potrivit informațiilor, acesta a avut loc pe șoseaua Balcani, din sectorul Buiucani al Capitalei. Din imaginile surprinse de un martor se observa ca mașina a deparat de pe traseu și s-a rasturnat.

- FOTO| ACCIDENT rutier GRAV in Alba Iulia, pe Calea Moților: Doua mașini s-au ciocnit in intersecție, langa stația de salvare Un accident rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 25 august, in jurul orei 13:15, pe Calea Moților din Alba Iulia, in zona stației de salvare. Așa cum se poate observa…

- Un accident grav s-a produs dimineața pe strada Sarmisegetusa din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit informațiilor, o mașina care aparține unei companiei de taxi s-a ciocnit violent cu un vehicul.

- O parcare auto cu 40 de locuri va fi amenajata in preajma Parcului „Alunelul” din sectorul Buiucani al Capitalei. Lucrarile vor dura o saptamana, iar cheltuielile sunt suportate de municipalitate, informeaza Primaria Municipiului Chișinau.

- Un accident cu implicarea unui troleibuz și un autobuz a avut loc astazi in Capitala. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Pușkin și Constatin Tanase din sectorul Centru.Ambele unitați de transport sunt noi.Deocamdata nu se știe daca cineva a avut de suferit.

- In perioada 5-7 august va fi sistata parțial circulația transportului la intersecția strazilor Ion Creanga – Calea Ieșilor. Anunțul a fost facut de Poliția R. Moldova, transmite noi.md cu referire la Știri.md. Potrivit comunicatului remis, la 8 august va fi sistata total circulația transportului in…

- Pasajul subteran de pe strada Aleccu Russo din sectorul Ciocana al Capitalei a fost reparat dupa mai bine de 50 de ani. Totodata, pe ultima suta de metri sunt si lucrarile de renovare de la subterana de langa fostul cinematograf Flacara de pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani.

- Defrișarile masive care au avut loc, zilele trecute, linga lacul din parcul „La Izvor” nu contravin legii. Asta a confirmat pentru Noi.md purtatorul de cuvint al Poliției capitalei, Natalia Stati, potrivit careia, teritoriul pe care au fost taiați copacii este o proprietate privata. „Poliția nu a fost…