- La ora 14:11, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in orasul Targu Neamt.In evenimentul produs pe strada Marasesti au fost implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane.La locul solicitarii s au deplasat un echipaj de pompieri targnemteni…

- Doua persoane au fost ranite, joi, intr-un accident pe DN 7 in comuna damboviteana Lunguletu,in care au fost implicate un autotren care transporta agregate minerale si doua autoturisme, informeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Vlaha. Apelul de urgența a venit in jurul orei 6:45, iar primele informații indicau localitatea Stolna.

- Un accident se circulatie in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs la Jucu.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Gherla au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs pe raza localitații Jucu de Mijloc. La fața locului…

- Pompierii militari si echipajele medicale din cadrul ISU Bihor au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs intre localitatile Grosi si Auseu, pe DN 1E 60.Potrivit ISU Bihor, in eveniment au fost implicate sapte persoane, din care patru…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in comuna Apahida.La fata locului se afla doua autospeciale, un echipaj de terapie intensiva mobila si o ambulanta SMURD. In accident au fost implicate un autoturism si un autotren. Doua persoane primesc…

- Un accident rutier, soldat cu mai multe victime, a avut loc astazi, in jurul orei 12:45, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autoturisme. La fața locului au intervenit doua autospeciale ale pompierilor cu modul de descarcerare, un echipaj de terapie…

- Astazi, 28 aprilie a.c., ora 05:32, pe D.N.5, km. 46, județul Giurgiu a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate 2 autotrenuri și 2 autoturisme.In urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.Conducatorii auto, 2 cetațeni bulgari, un barbat de 21 de ani și o femeie de 23…