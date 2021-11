Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 3 ani s-a stins din viața intr-un accident rutier. Mama micuței venea din Oradea, a pierdut controlul volanului și a izbit violent un autobuz. Pasagerii nu au suferit rani grave, dar un baiețel a avut nevoie de intervenția urgenta a medicilor. Femeia care a provocat accidetul este internata…

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe DN2E85, in localitatea Potarnichești, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unei varstnice. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, de catre…

- Pacienții din Romania sunt puși pe drumuri din cauza unui vid din contractul cadru al medicilor de familie cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Oamenii nu pot sa faca unele analize in cabinet atunci cand se duc la consultații, ci trebuie sa vina in afara programului pentru ca investigațiile respective…

- Un barbat din Tokyo a fost arestat dupa ce atacat mai mulți pasageri intr-un tren, iar 15 persoane au fost ranite. Martorii au filmat scena, iar mai multe imagini cu impact emoțional au fost publicate in mediul online. Oamenii se tem de viitoarele atacuri și spera ca oamenii legii vor remedia situația,…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea solicita ajutor din partea medicilor de familie din judet pentru a putea asigura garzile la Unitatea de Primiri Urgente Pediatrie, dupa ce o parte din medici s-au imbolnavit de COVID-19 iar cei care au mai ramas fac cu greu fata solicitarilor.…

- In timp ce se deplasa in direcția Buzau - București, un conducator auto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei.Șoferul a murit pe loc, iar pasagera din dreapta care il insoțea a fost ranita grav. Femeia a fost transportata la spital, de urgența. Polițiștii au deschis…

- S-a produs o explozie, vineri dimineața, intr-un bloc de garsoniere din Buzau. Explozia nu a fost urmata de incendiu, insa 15 locatari au fost evacuați, iar o fetița de 8 ani și bunica ei au fost ranite și preluate la spital. Pagubele suferite nu au fost evaluate cu exactitate, insa vor fi stabilite de…

- Trafic dirijat pe DN2E85, in localitatea Poșta Calnau, din cauza unui accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de un șofer de 44 de ani, din Cochirleanca și autoturismul care circula din…