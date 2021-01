Accident în lanț, în jud. Argeș: 6 mașini distruse, o victimă Accidentul rutier a avut loc din cauza poleiului de pe strada, dar și pentru ca șoferii nu au adaptat viteza la condițiile de mers.O singura persoana a primit ingrijiri medicale de la ambulanța care a ajuns la fața locului. Totodata, oamenii legii au stabilit, in urma cercetarilor, ca nu exista niciun vinovat clar, ci este o culpa comuna.Fiecare șofer iși va repara mașina pe cheltuiala proprie sau pe CASCO. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

