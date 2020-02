Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț, aproape de Timișoara. Patru autovehicule au fost avariate, iar doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 12.50, in localitatea Șag. Trei autoturisme și o autoutilitara au fost avariate, iar șapte persoane au fost implicate…

- Accident rutier in lanț, azi dupa-amiaza, in Calea Șagului din Timișoara. Patru autoturisme au fost avariate, iar trei persoane au ajuns la spital, cu rani. Incidentul a avut loc in jurul orei 15.30, in Calea Șagului. Patru autoturisme, in care se aflau șapte persoane, au fost avariate. Trei dintre…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in acesata dupa-amiaza, in Calea Torontalului. Carambolul a avut loc din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. O femeie a fost ranita și transportata la spital. Un barbat in varsta de 62 de ani conducea pe Calea Torontalului,…

- Patru masini au fost implicate, vineri, intr-un accident la iesirea din municipiul Vaslui, in urma evenimentului o persoana fiind ranita, potrivit Agerpres."Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit pe DN 15D, in apropiere de Cismeaua Moldovencei, pentru asigurarea de masuri PSI si acordarea…

- Carambol pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara, in prima parte a zilei. Trei autoturisme au fost avariate in urma unui accident rutier, care s-a soldat cu o victima. Accidentul s-a petrecut din cauza unui barbat de 38 de ani, care nu a respectat distanța regulamentara fața de autoturismul din fața…

- Carambol in Timișoara, pe strada Popa Șapca. Patru autoturisme s-au ciocnit in fața penitenciarului, iar in urma accidentului o persoana a fost ranita. Incidentul s-a produs din pricina unui barbat de 28 de ani, care nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul din fața sa. In urma impactului…

- O persoana a fost ranita grav, alta ușor, și doua autoturisme au fost serios avariate, joi seara, pe strada Sfantul Ioan din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs pe fondul unei depașiri neregulamentare. In urma impactului extrem de violent, ambele autovehicule au parasit carosabilul. O autospeciala…

- Accident rutier in zona limitrofa a Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit in centrul localitații Dudeștii Noi, iar o persoana a fost transportata la spital, pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul a fost produs din pricina unui șofer neatent. Barbatul circula pe Calea Timișoarei,…