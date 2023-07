Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc cu puțin timp in urma, pe raza comunei Muntenii de Jos. Din primele informații a reieșit ca copil aflat de marginea carosabilului a fost lovit de un autotren. La fața locului s-a deplasat un echipaj de urgența cu medic. Acțiunea este dinamica. Vom reveni cu amanunte.…

- UPDATE: In urma accidentului, in care au fost implicate 3 autoturisme, au rezultat 6 victime conștiente, din care 4 au fost preluate de ambulanta SAJ. Potrivit ISU Bacau, una dintre victime a fost descarcerata. Știrea inițiala: Un accident rutier a avut loc, azi, in comuna Nicolae Balcescu și e posibil…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in localitatea timișeana Utvin. Un motociclist a ajuns la spital dupa ce s-a ciocnit cu o duba. „Un barbat in varsta de 24 de ani a condus o motocicleta pe strada Principala din localitatea Utvin, județul Timiș, dinspre localitatea Sanmihaiu Roman spre…

- Opt persoane au ajuns la spital in urma unui accident care s-a produs la una dintre intrarile in orașul Galați. Trei mașini au fost implicate in accident, iar circulația a fost blocata zeci de minute.Accidentul a avut loc marți, in zona Tirighina. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au stabilit…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, la ieșirea din localitatea carașeana Valiug, pe sensul de mers catre Reșița, unde o mașina a ieșit in decor. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma cu modul de descarcerare, o ambulanța…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Doi oameni și-au pierdut viața, marți dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a fost zdrobita de un TIR, pe un drum din Timiș. Accidentul a avut loc la intre Dumbravița și Giarmata pe DJ 691, șoseaua care duce spre spre autostrada A1. In accident au fost implicate un autoturism și un TIR, in […]…