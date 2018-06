Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a incercat sa iasa din parcare fara sa se asigure a provocat un accident, astazi, la amiaza, in Timișoara, in zona Garii de Nord. Șase persoane au fost ranite și transportate la spital. Un tanar de 19 ani care conducea pe strada Pop de Basesti a incercat sa evite un șofer care […] Articolul…

- Un accident mortal s-a petrecut pe Splaiul Independenței, pe sensul de mers dinspre Soseaua Virtutii spre Sos.Grozavesti, in dreptul stației de metrou Petrache Poenaru. Potrivit stiripesurse.ro, se pare ca, din primele cercetari, conducatorul auto (29 ani) nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Reșița. Un copil minor și tatal lui au ajuns la spital, dupa ce un șofer a intrat intr-o depașire riscanta și a pierdut controlul volanului la revenirea pe sensul lui de mers.

- Un motociclist care circula regulamentar a ajuns in aceasta seara la spital in urma unui accident rutier petrecut pe DN 59A, șoseaua care leaga Timișoara de Jimbolia. Coliziunea s-a petrecut dupa ce un șofer in varsta de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a ieșit pe șosea, de pe un drum laturalnic,…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Reșița, in urma caruia un barbat și fiul sau de 15 ani au ajuns la spital. Incidentul s-a petrecut pe DN 58B, intre localitatile timisene Birda si Voiteg. Vina o poarta un sofer de 36 de ani, care se indrepta […]…

- Accident cu multiple victime in Giroc, in aceasta dupa-amiaza, din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate unui alt autovehicul. In urma coliziunii dintre cele doua masini au rezultat patru victime, doua femei si doi copii, care au primit la fata locului ingrijiri medicale iar mai apoi au fost…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, la intersecția drumului care duce la Sacoșu Turcesc cu cel care leaga Timișoara de Buziaș. Doua femei au ajuns la spital, dupa ce șofer nu a acordat prioritate.

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…