Accident în lanţ cu 25 de maşini. Două persoane au decedat şi altele sunt rănite Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia, citat de agentia Xinhua. Ceata a contribuit la producerea accidentului, care a avut loc pe autostrada M-4 Don, in apropierea localitatii Adigheisk, situata la 100 de kilometri nord-vest de Maikop, capitala republicii, se precizeaza in comunicat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

