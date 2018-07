Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor ISU Suceava, patru autovehicule s-au ciocnit, marti dimineata, pe DN 2, sapte persoane fiind tranite.La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Detasamentul Falticeni, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD si cinci echipaje SAJ.La…

- Sapte persoane au ajuns duminica la spital dupa ce au fost implicate intr un accident rutier petrecut in orasul Targu Neamt, scrie Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, accidentul s a produs duminica dupa amiaza in zona stadionului din Targu Neamt, dupa ce soferul unui autoturism a…

- Cinci persoane, intre care o femeie insarcinata, au fost ranite miercuri dimineata dupa ce un autotren si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Galati din judetul Hunedoara. Traficul este blocat pe DN66 Hateg – Petrosani, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Hunedoara…

- Sapte copii si un adult au fost transportati la spital, miercuri, in urma unui accident produs pe un drum din judetul Timis intre un microbuz in care erau 17 elevi si doi profesori, si o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut loc duminica in jurul amiezii pe la ieșire din Gherla spre Baița. Potrivit primelor informații șoferul unui autoturism marca ford care circula dinspre Cluj Napoca spre Gherla, ajuns la intersecția cu drumul ce duce spre Baița a virat stanga fara sa se asigure astfel intrand…