Accident in judetul Tulcea. Este implicat si un tanar din Navodari. Doua victime. Dinamica evenimentului rutier

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc luni seara pe DN66, in afara localitatii Bretea Streiului, vinovat de producerea acestuia fiind, potrivit politistilor, un tanar de 23 de ani, din orasul Turceni, judetul Gorj, care a intrat pe contrasens din cauza vitezei…

- Accident rutier pe DC 43, pe raza localitatii Horia. In urma accidentului a rezultat ranirea conducatorului auto si a unui tanar de 24 de ani, din judetul Galati, pasager in auto.La data de 15 iunie a.c., un tanar in varsta de 27 de ani, din judetul Galati in timp ce conducea un auto pe DC 43, pe raza…

- Accident rutier pe pe DN 22 Constanta ndash; Tulcea, in apropierea localitatii Baia, judetul Tulcea. In urma impactului, trei persoane sunt ranite, fiind incarcerate.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 22 Constanta ndash;…

- Aseara, un barbat in varsta de 22 ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe DN22 E87 in afara localitatii Mihail Kogalniceanu a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns in santul de colectare a apei pluviale, unde s a rasturnat, oprindu se intr un parapet. In urma accidentului…

- Un accident rutier intre o autoutilitara si un autoturism a avut loc pe DN 22. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a doi pasageri din autoturism.Astazi, in jurul orei 16.40, un barbat de 63 de ani a condus o autoutilitara pe DJ 226, dinspre orasul Navodari catre municipiul Constanta…

- La data de 17 mai a.c., un barbat in varsta de 80 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii Daeni, judetul Tulcea nu a adaptat viteza conditiilor de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, auto rasturnandu se in afara partii carosabile. In urma accidentului a…

- In dupa amiaza zilei de 01.05.2020, un barbat in varsta de 47 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea un tir pe o strada din comuna Stejaru, la intersectie cu DJ 222, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare condusa regulamentar de un tanar de 19 ani din Tulcea, care, pentru…

- Un grav accident rutier a avut loc, aseara, in jurul orei 21.00, pe DJ222 Agighiol Tulcea. Irina Manolache, purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea, spune ca "in seara zilei de 18 aprilie a.c., un tanar in varsta de 20 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DJ222 nu a adaptat viteza intr o curba…