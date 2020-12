Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe DN 12, in județul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini. Unul dintre șoferi este baut și nu are permis de conducere, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Doua persoane au murit, in urma unui accident produs miercuri pe DN 1B, in zona localitații Merei, județul Buzau, in care au fost implicate trei mașini. Traficul in zona este blocat, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Traficul este blocat duminica seara pe DN 6, in zona localitații Plosca, județul Teleorman, unde a avut loc un accident in care au fost implicate o mașina și o caruța.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 6 Alexandria – Roșiori…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc sambata dimineața pe DN 58, in județul Caraș-Severin. Trei persoane au fost ranite, iar traficul este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN58, la intrarea in…

- Patru mașini au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident produs pe Autostrada București-Pitești. Traficul pe sensul spre Capitala este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul…

- O Ambulanța și un TIR au fost implicate, joi dupa-amiaza, intr-un accident pe DN 24, in județul Vaslui. Traficul in zona este blocat, au anunțat polițiștii, potrivit MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN24 Vaslui –…

- Trei mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 22, Galați-Tulcea. Traficul in zona localitații Vacareni este blocat și a fost deviat, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate trei…

- Doi barbați au murit, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona localitații Dumbraveni, județul Suceava. Traficul feroviar intre Suceava și Botoșani este blocat, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…