- O mașina in care se aflau patru barbați s-a rasturnat pe un drum din Insula Mare a Brailei. Cei patru sunt raniți ușor, dar in zona au fost trimise mai multe echipaje de pompieri și cadre medicale, inclusiv elicopterul SMURD de la Galați, transmite Mediafax. Mașina s-a rasturnat intr-un șanț…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost prinse sub un microbuz in Pasul Mestecaniș, in județul Suceava. Microbuzul tracta o platforma și a derapat pe șoseaua umeda.Accident teribil miercuri de dimineața, in Suceava, unde un microbuz in care erau 8 oameni s-a rasturnat și doi dintre pasageri au murit…

- Doua persoane au fost ranite, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce mașina in care erau, condusa de un tanar fara permis, s-a rasturnat intr-un șanț, la intrare in localitatea Dumitra din județul Bistrița-Nasaud, anunța MEDIAFAX. Polițiștii bistrițeni au intervenit pe Drumul Național 17C,…

- Accident infiorator intre un camion si o masina. Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite.foto Scene de cosmar au fost surprinse in urma unui accident produs in localitatea Muntenii de sus din Vaslui. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o promotie…

- Doua persoane au decedat si 10 sunt ranite dupa ce o mașina a intrat in multime in Trier, un oras din vestul Germaniei. "Soferul a fost retinut", a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram...

- Doua persoane din judetul Galati au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau, condusa de un sofer baut, s-a rasturnat, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DJ 255 s-a…

- Doi minori au fost transportați la spital, sambata seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Izimșa din comuna Obarșia de Camp. Potrivit primelor informații oferite de ISU Mahedinți, sambata seara, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației…

- O mașina a ieșit in afara carosabilului la Sanandrei, langa Timișoara, in aceasta dimineața. Șoferul a fost preluat de echipajul SMURD. In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier in Sanandrei, langa Timișoara, unde au intervenit șase pompieri cu modul de descarcerare și o autospeciala de stingere.…