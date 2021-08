Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara un grav accident de circulație a avut loc in Iași, iar in urma impactului violent dintr-o mașina și un microbuz doi tineri au murit. Mai multe persoane au ajuns la spital.

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau - Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ISU Bacau, patru oameni și-au pierdut viața. In cauza a fost declansat planul rosu de interventie.…

- In urma impactului, unul dintre autoturisme, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat si a ramas cu rotile in sus.Cei doi conducatori auto au fost raniti usor si dusi la spital pentru ingrijiri.Vinovata de cele intamplate ar fi o soferita de 32 de ani, care nu ar fi acordat prioritate intr-o intersectie,…

- Destinul a fost tragic pentru un barbat in varsta de 84 de ani din Iași. Batranul a fost spulberat de o mașina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului puternic, barbatul a murit pe loc.

- Masina unui tanar de 22 de ani a fost lovita in plin de un alt autoturism duminica seara, in cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Autoturismul a fost intors cu rotile in sus, iar soferul a ajuns la spital.

- UPDATE – In urma manevrelor de resuscitare, victima, barbat, de 54 de ani, din nefericire a fost declarata decedata la ora 17.10 Accident rutier in municipiul Iasi, Sos. Bucium, o masina rasturnata, o victima conștienta, incarcerata. Intervin doua autospeciale de intervenție și TIM. ISU Iasi