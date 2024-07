Accident în Grădiște: sunt 3 victime Un accident de circulație a avut loc in Gradiște, la intersecția strazilor Vișinului și Razboieni. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații sunt 3 victime, dintre care una este inconștienta. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD și unul de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. UPDATE: Cadrele medicale au […] The post Accident in Gradiște: sunt 3 victime appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in sensul giratoriu de la activ. Cinci persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Din primele informații exista victime, conștiente, neincarcerate. La fața locului au sosit mai multe echipaje de…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1 Arad-Nadlac. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat. Sunt doua victime conștiente, neincarcerate. La fața locului a sosit SMURD Arad și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. UPDATE:…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp la Felnac. Din primele informații este o tamponare intre doua autoturisme și sunt doua victime, minore. La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident la Felnac: sunt doua…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp la Nadab, pe centura. Din primele informații sunt patru victime, dintre care una in stop cardio-respirator, una incarcerata și doua conștiente. La fața locului au ajuns echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean -stația Criș, SMURD Arad,…

- Un accident de circulație a avut loc la Zimand-Cuz, langa Webasto. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme. Sunt doua victime, conștiente, neincarcerate. La fața locului au ajuns SMURD Curtici și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Cele doua victime au refuzat transportul…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața langa Poliția rutiera. Un autoturism s-a tamponat cu un autobuz fara pasageri și o autoutilitara. La fața locului au sosit doua echipaje, unul SMURD și unul de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Cinci persoane au fost transportate la UPU.…

- Un grav accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma la Savarșin. Un autoturism a ieșit in decor, doua persoane fiind incarcerate. Uneia dintre victime, aflata in stop cardiorespirator, i se aplica manevre de resuscitare de catre personalul unei ambulanțe care a ajuns la fața locului pentru acordarea…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…